Trump kalder Haiti og lande i Afrika lortesteder

Præsident Donald Trump er igen kommet i overskrifterne, efter han har kaldt Haiti og lande i Afrika for "lortesteder". Det er sket under en diskussion i Det Hvide Hus mellem Trump, republikanere og demokrater om en immigrationsreform, skriver Washington Post.I stedet ønsker Trump mere indvandring fra Norge og lignede steder.Det bekræftes af flere personer, der var til stede, da ordene faldt, skriver avisen.Trumps kommentarer fordømmes af demokratiske og nogle republikanske politikere. Flere opfatter udtalelserne som racistiske. På mødet i Det Hvide Hus spurgte han deltagerne, om en reform skulle tillade indvandrere fra Haiti, og om man ikke kunne holde dem ude.Da han hørte, at en immigrationsreform også skulle omfatte haitianere, spurgte en irriteret Trump, hvorfor han skulle lade folk fra "lortesteder" komme ind i landet."Hvorfor skulle vi ønske folk fra Haiti her," spurgte han.Da diskussionen lidt efter handlede om afrikanske lande, så gentog han sin tidligere kommentar: Hvorfor skulle han ønske "alle disse mennesker fra lortelande". Det fortæller flere af de tilstedeværende./ritzau/