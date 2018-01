Trump forlænger lempelser mod Iran trods hård kritik

Relateret indhold Artikler

USA's præsident, Donald Trump, vil ikke genindføre strenge sanktioner mod Iran, efter at de blev lempet i forbindelse med en historisk atomaftale mellem Iran, USA og en række stormagter i 2015.



Det oplyser to kilder med kendskab til sagen ifølge The New York Times og Bloomberg.



Præsidenten vil dog have Kongressen og sine europæiske allierede til at forbedre vilkårene i aftalen. Hvis ikke det sker, vil han trække USA ud af aftalen, oplyser kilderne.



Atomaftalen med Iran blev indgået i 2015. Iran lovede at afvikle centrale dele af sit atomprogram, så det kun bliver brugt til fredelige formål.



Til gengæld lovede omverdenen at udfase de økonomiske sanktioner.



The New York Times' kilder oplyser, at præsidenten har godkendt nye sanktioner mod en række medlemmer af det iranske parlament. Det sker, efter at de er blevet beskyldt for brud på menneskerettigheder og korruption.



Donald Trump vil offentliggøre sin beslutning fredag morgen amerikansk tid.



Det vil i så fald være tredje gang, at præsidenten forlænger atomaftalen, der blev indgået af hans forgænger, Barack Obama.



Det sker, selv om præsidenten flere gange har kaldt aftalen for "den værste aftale nogensinde" og gentagne gange har truet med at skrotte den.



Præsidenten er ikke blevet mere venligt stemt over for Iran, efter at landet de seneste uger har været ramt af omfattende demonstrationer, der har kostet adskillige mennesker livet.



Men USA's europæiske allierede og Trumps nærmeste rådgivere har overtalt præsidenten til ikke at trække sig fra atomaftalen, skriver The New York Times.



/ritzau/