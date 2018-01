Hård brexit koster halv million briter job

Næsten en halv million arbejdspladser kan gå tabt i Storbritannien, hvis landet træder ud af EU uden en aftale. Det viser et studie, bestilt af Londons borgmester, Sadiq Khan.



Dette udfald omtales som "hård brexit".



Undersøgelsen advarer om, at Storbritannien kan opleve et "tabt årti", skriver avisen The Guardian.



Faldende økonomisk vækst vil i værste fald resultere i 482.000 tabte arbejdspladser og tabte investeringer for 46,8 milliarder pund (391 milliarder kroner) frem til 2030, hedder det.



Londons borgmester opfordrer premierminister Theresa May til at undgå et sådant farvel til EU.



I stedet bør briterne blive i både det indre marked og toldunionen, mener Sadiq Khan.



/ritzau/