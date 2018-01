Samuelsen forsikrer: Jeg bliver som leder af LA

Der er begået procesfejl, og ansvaret er 100 procent mit.



Sådan lyder erkendelsen fra Liberal Alliances partileder, udenrigsminister Anders Samuelsen.



Men det betyder ikke, at der er brug for en ny leder af Liberal Alliance, fastslår han torsdag, hvor Liberal Alliances folketingsgruppe mødes. Flere medier har de seneste dage bragt kritik fra lokalformænd fra partiet.



Men det får ikke Samuelsen til at overveje at forlade posten. Til spørgsmålet om, hvorvidt han bliver som partileder, svarer han uforbeholdent ja.



Tre stykker, der har lagt navn til



"Jeg har noteret mig, at der er en tre stykker, der har lagt navn til, at de synes, at der skal en ny leder til," siger Samuelsen.



"Det er ikke det, der er spørgsmålet. Det relevante spørgsmål er, hvordan vi kommer videre," siger han.



Men din lederrolle er der ikke tvivl om?



"Nej. Det er der selvfølgelig ikke. Jeg har fuld opbakning i folketingsgruppen. Jeg har fuld opbakning i partiet. Jeg tror, at I har brugt rigtig meget energi på at finde så mange som muligt, der havde kritiske bemærkninger."



"Der er aldrig noget parti, hvor der er 100 procent opbakning til lederen. Men med de procenter, vi er oppe på, tror jeg, at jeg kan være ret godt tilfreds med."



"Vi lever ikke i 1970"



Samuelsen ser ingen problemer i at forene jobbet som udenrigsminister med at være leder af et politisk parti.



"Vi lever ikke i 1970, hvor der ikke var internet, og mobiltelefonerne var ringe. Vi kan sagtens køre ledelse på den måde, som vi gør," siger Anders Samuelsen.



Kritikken fra baglandet skyldes, at Liberal Alliance før jul truede med at stemme imod regeringens egen finanslov, hvis ikke der forinden var indgået en aftale om historisk store skattelettelser.



Det krav måtte LA opgive. Regeringen går i stedet efter små skattelettelser. Og Samuelsen udsendte onsdag aften en uforbeholden undskyldning på sin facebookprofil.



Han mener ikke, at der er en tillidskrise i partiet.



"Vi går i den rigtige retning. Der er bare nogle, der synes, det ikke går hurtigt nok."



/ritzau/