LA-lokalforening opfordrer Samuelsen til regeringsexit

Bestyrelsen for Liberal Alliance Fjordbyerne har besluttet at opfordre partileder Anders Samuelsen til at trække partiet ud af regeringen. Det siger lokalformand Kjeld Wetlesen til Ritzau.



"Det gør vi, fordi vi føler, at vi ikke får gennemført den partipolitik, vi har i vores program, som vil være fantastisk god og en fordel for Danmark."



"Der har været for mange tilbageslag og slagsmål, som ikke har givet resultater. Det er på tide, at vi markerer os rent og klart," siger han.



"Det har været op ad bakke, lige siden vi kom i regering. Kun nogle små ting er blevet gennemført. Og vores store ambition om skattenedsættelser er nærmest gået i stå."



LA Fjordbyerne dækker Halsnæs og Frederikssund Kommuner.



Meldingen fra lokalforeningen kommer, efter at flere LA-lokalformænd andre steder i landet ifølge DR sender lignende appeller til partiledelsen.



Opfordringen skal på ingen måde forstås som en kritik af Anders Samuelsen, understreger Kjeld Wetlesen.



"Jeg havde nær sagt tværtimod. Vi vil gerne se ham i fuldt flor. Vi synes i høj grad, at han er den person, der tegner partiet. Og det skal han have al mulig støtte til. Men vi har en venlig anmodning til ham om lige at tænke sig om og overveje, om det ikke var bedre, at vi trådte ud af regeringen," siger Lokalformanden.



LA's politiske ordfører, Christina Egelund, afviser, at LA ville få mere indflydelse uden for regeringen.



"Jeg er ikke i tvivl om, at vi har større indflydelse i regeringen, som brikkerne står nu, end vi ville have uden for regeringen," siger Christina Egelund.



Til Jyllands-Posten siger Samuelsen, at han forstår baglandets frustration.



"Jeg kan godt forstå, at der er en frustration i forhold til, hvad man håbede at opnå. Det svarer lidt til, at man ønsker sig ti biler. Det er LA's fulde program. Vi har skaffet halvanden, knap to biler. Skal man så sige, at det er ikke nok, så træder vi ud? Det synes jeg selvfølgelig ikke," siger Samuelsen.







/ritzau/