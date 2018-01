Finansminister Kristian Jensen (V) holder fast i, at der er en aftale med Dansk Folkeparti om, at der skal bruges 2,5 milliarder kroner til at løse det såkaldte samspilsproblem på pensionsområdet.



Og knap en milliard kroner på at sætte skatten ned for dem med de laveste indkomster.



Det siger han, efter at DF's finansordfører, René Christensen, har sagt, at han vurderer, at pensionsproblemet kan koste flere penge.



Og dermed er det ikke givet, at der vil være en milliard kroner til at lette skatten for de laveste indkomster, lader han forstå.



Men den logik er Kristian Jensen ikke enig i.



"Vi har to aftaler med Dansk Folkeparti. Den ene er, at den milliard, der kom ud af Jobreform 1 (indførelse af kontanthjælpsloft og integrationsydelse, red.), skal bruges til at sænke skatten i bunden af indkomstskalaen," siger Jensen.



"Den anden er, at de 2,5 milliarder, der kom ud af "Flere år på arbejdsmarkedet" (en pensionsaftale fra sidste år, red.) skal bruges til at imødegå det problem, at det ikke for alle kan betale sig at spare op. De aftaler står vi selvfølgelig ved," siger Kristian Jensen.



Han medgiver, at det kan koste mere end 2,5 milliarder kroner at løse det såkaldte samspilsproblem - altså at det for nogle indkomstgrupper ikke kan betale sig at spare op til pension.



Det kan blive dyrere, hvis man vil løse problemet fuldt ud for alle grupper.



"Men vi har to aftaler. Og DF går meget op i, at man skal stå ved sine aftaler. Og det gør vi naturligvis."



Hvad vurderer du, at en almindelig HK'er vil få ekstra til sig selv om måneden, hvis I letter skatten med en milliard kroner?



"Desværre meget mindre, end det ville have fået med regeringens udspil. Men det var ikke muligt at komme igennem med det udspil," siger Kristian Jensen.



