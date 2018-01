DF: Penge til skattelettelser er stadig usikre

Det bliver ikke til nogen stor skatteaftale, der vil give danskere "som de er absolut flest" flere penge mellem hænderne.



Sådan lød det tirsdag fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), da han på et pressemøde neddroslede regeringens ambitioner om historiske skattelettelser.



Men til gengæld kan folk med de laveste indkomster se frem til at betale mindre i skat, forsikrede statsministeren.



Regeringen og DF er nemlig enige om, at der er knap en milliard kroner til at lette skatten for de lavestlønnede, lød det.



Men det regnestykke er ikke mejslet i sten, understreger Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen, onsdag.



Hans vurdering er nemlig, baseret på regneeksempler han har set fra Finansministeriet, at det kan koste mere end de 2,5 milliarder kroner, der er sat af til at løse problemet med, at det ikke kan betale sig at spare op til pension.



En løsning på det problem blev også nævnt som en vigtig prioritet af Løkke. Men for DF står det højere på prioriteringslisten end at lette skatten i bunden, understreger René Christensen.



- Det er ikke for at komme med nye krav. Men vi bliver nødt til at finde ud af, hvad den optimale gode løsning på samspilsproblemet koster, siger han.



Ellers risikerer man, at folk stopper med at spare op til pension, frygter René Christensen.



- Det opdager vi jo ikke nu. Men måske allerede om ti år vil vi opdage at velfærdssamfundet får udfordringer ved at udbetale de ydelser, vi kender i dag. Og det ønsker vi ikke. Så det skal vi have løst først, siger han.



/ritzau/