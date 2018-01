Kommentatorernes dom over Løkke: Maveplasker og ydmygelse

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) gør klogt i at hejse det hvide flag ved at opgive sin store skattereform, når Dansk Folkeparti ikke vil være med.



Det mener politisk kommentator Hans Engell, efter at Løkke på et pressemøde har sagt, at han i stedet satser på en lille skattereform.



"Det er en kæmpestor maveplasker for regeringen. Løkke har i lyset af forløbet i december nok valgt den klogeste beslutning. Intet tydede på andet, end at man ville havne i nøjagtig samme situation," siger Hans Engell.



Regeringen kan ikke levere de stramninger af udlændingepolitikken, som DF kræver. Derfor ville DF ikke give sig på skatteområdet. Løkke må se på, mens den ambitiøse skattereform ender i ingenting, påpeger han.



"Det er stort set mindre end ingenting. På udlændinge og skat vil denne regering ikke kunne levere noget frem til et folketingsvalg," mener Hans Engell.



Liberal Alliance er vel den store taber?



"Ja, partiet gik i regering med det sigte, at der skulle gennemføres en stor skattereform. Det er et kæmpe nederlag for dem. Men også for Venstre og De Konservative," siger Hans Engell.



Intet tyder på, at der nogensinde kan gennemføres en skattereform, når et borgerligt flertal ikke kan.



"Løkke har valgt at være statsminister for enhver pris. Og Samuelsen og Pape har valgt at være i regering for enhver pris. De fortsætter, uanset at de ikke kan komme igennem med deres politik," siger Hans Engell.



Derfor er valgkampen allerede skudt i gang før folketingsvalget, som senest kommer i foråret 2019, mener han.



TV2's politiske redaktør, Anders Langballe, mener, at regeringen nu står ydmyget tilbage.



"Statsministeren har sagt til hudløshed, hvordan disse reformer skulle give dansk flyvehøjde. Nu står han tilbage med en skatteaftale så lille, at dens effekt på flyvehøjden formentlig næppe kan måles," siger han til TV2 Nyhederne.



Heller ikke politisk kommentator for Berlingske, Thomas Larsen, mener, at tirsdagens pressemøde signalerer fremskridt for regeringen. Tværtimod.



"Det er et stort tilbagetog, som Lars Løkke Rasmussen har indledt, og et alvorligt nederlag for både statsministeren, VLAK-regeringen og hele blå blok," udtaler Thomas Larsen til Berlingske.



/ritzau/