Thulesen Dahl om Løkkes forsvundne skattereform: "Det her er en praktisk måde at komme videre på"

Det er er en "praktisk måde at komme videre på", siger Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på et pressemøde tirsdag har droppet af lave en stor aftale på skatteområdet.



Statsministeren har samtidig afkoblet skatteforhandlingerne fra forhandlingerne på udlændigeområdet, som DF ellers har krævet.



"Jeg har jo selv anvist den her vej som en mulighed," siger DF-formand Kristian Thulesen Dahl.



"Uanset at regeringen måtte drosle sine ambitioner ned på skatteområdet, så fastholder vi vores ambitioner på udlændingeområdet." siger han.



Han lader fortstå, at Dansk Folkeparti er klar til at give skattelettelser for knap 1 mia. kr., der er fundet ved at indføre kontanthjælpsloftet. Og partiet er også klar til at bruge 2,5 mia. kr., som stammer fra fremrykkede skatteindtægter i en pensionsaftale, indgået før jul, til at sikre, at det bedre kan betale sig at spare op til pension.



Men partiet kæmper forsat for markante udlændingestramninger, slår han fast.



"Det, at vi håndterer to mindre ting på skatteområdet, der er en del af tidligere aftaler, betyder ikke, at vi ikke har mere at forhandle om," siger han.



