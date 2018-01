Merkel og SPD udtrykker vilje til at enes om ny regering

Tysklands store partier er mødt op til forhandlinger om at fortsætte deres samarbejde i regeringen, og parterne udtrykte søndag formiddag vilje til at nå i mål.



Forbundskansler Angela Merkel siger, at hun er optimistisk inden de fem dage lange møder.



Her skal hendes konservative CDU og det bayerske søsterparti CSU og det socialdemokratiske SPD finde ud af, om de kan finde et fælles grundlag til at danne regering på.



"Jeg går ind til disse forhandlinger med optimisme," sagde Merkel, da hun trådte ind i SPD's hovedkvarter i Berlin til det første møde.



"På samme tid er det klart for mig, at der er et enormt stort arbejde foran os de næste dage. Men vi er villige til at gå i gang med det og til at føre det til et godt resultat," sagde hun.



SPD's formand, Martin Schulz, lod forstå, at han ikke er mødt op med ultimative krav.



CSU's leder, Horst Seehofer, sagde, at humøret er i top før forhandlingerne. Han mener, at partier er nødt til at nå frem til enighed.



De tre partier er blevet enige om at holde medierne væk, mens der forhandles de næste dage.



Tyskland har de seneste fire år været regeret af en stor koalition af de tre partier.



Men ved valget i september fik SPD sit ringeste resultat siden Anden Verdenskrig. Det fik Schulz til at erklære, at SPD ville gå i opposition.



Det tvang Merkel ud i regeringsforhandlinger med det liberale FDP og Miljøpartiet De Grønne. Men forsøget kollapsede midt i november.



Det fik efterfølgende SPD til at signalere, at det af hensyn til stabiliteten i Tyskland og Europa ville genoverveje sin beslutning om at holde sig ude af den næste regering.



/ritzau/Reuters