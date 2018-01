Helle Ib: LA må gøre boet op

Hvornår en mulig skatteaftale falder på plads, hvor stor den bliver og til hvilken pris i form af stramninger af udlændingepolitikken, er fortsat et helt åbent spørgsmål efter lørdagens politiske topmøde.



De Radikales nytårsstævne i Nyborg, hvor partileder Morten Østergaard var i debat om skat og udlændinge med finansminister Kristian Jensen (V) og Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl, bragte ikke parterne i blå blok længere fra hinanden.



Men selv om Kristian Jensen erklærede sig enig med DF i hovedkravet om, at flygtninge på midlertidigt ophold også skal vende hjem, når forholdene tillader det, er det fortsat vanskeligt at se, hvordan DF's krav om såkaldt paradigme-skifte i udlændingepolitikken skal udfolde sig som DF's store slagnummer i praksis.



Venstre vil hverken gå på kompromis med linjen i integrationspolitikken eller vende ryggen til internationale konventioner.



Røgbombe fra morgenstunden



Kristian Thulesen Dahls interview i Jyllands-Posten lørdag forud for nytårsstævnet faldt som en røgbombe smidt ind i blå blok. DF-formanden langer som vanligt ud efter både Liberal Alliance og statsministeren, vil nu have forhandlinger om udlændingestramninger før skat ‑ og sætter desuden beløb på, hvor lille pakken med skattelettelser kan blive, hvis ikke VLAK forinden har leveret på DF's markante udlændingekrav.



Det drejer sig om en volumen i omegnen af tre-fire mia. kr., der i hovedtræk allerede er øremærket fra tidligere aftaler til dels at løse de såkaldt samspilsproblemer på pensionsområdet og til at lette skatten for de laveste indkomster.



Hertil kommer eventuelle midler fra udbredelse af optjeningsprincipper. En pakke af en sådan størrelse vil virke yderst beskeden i forhold til, hvor længe den har været undervejs, hvor store ambitioner Lars Løkke Rasmussen (V) skiltede med i opposition ‑ og i forhold til beskrivelserne i regeringsgrundlagene siden 2015, i 2025-planen og skatteudspillene.



Men mens Venstre må forventes at være tilfredse, hvis blot der kommer en aftale på et eller andet niveau, uden at alt springer i luften for blå blok, bliver det anderledes hårdt for LA at gøre boet op. Hvis lettelserne i bunden skrumper, og loftet for beskæftigelsesfradraget måske end ikke øges med én krone, vil diskussionen om meningen med regeringsdeltagelse blusse op igen i dele af partiet.



Også selv om LA – såfremt partiet sluger endnu en nedsabling af ambitionsniveauet ­– nok vil kunne regne sig frem til, at når lettelser på biler, valnødder, Somersby og arbejdsgiverbetalt telefon tælles med, er der trods alt skatte- og afgiftslettelser på et vist niveau.