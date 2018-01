Nu sker det: Skatter og afgifter runder 1.000.000.000.000 kroner

Hvis danskerne bliver lettere skeløjede, når de tænker på deres skatter, så er der en god forklaring.Danmark har længe været verdens hårdest beskattede land målt på skattetryk, og nu runder skatter og afgifter ligefrem en historisk milepæl på 1 billion kroner om året - eller 1000 milliarder kroner. Det viser VLAK-regeringens egen Økonomisk Redegørelse fra december.Det svarer i princippet til, at hver eneste voksen dansker i snit betaler 220.000 kr. om året i skatter og afgifter.Mads Lundby Hansen, cheføkonom i tænketanken Cepos, mener ikke, at danskerne har grund til at fejre milepælen. Tværtimod."Når skatterne runder en milepæl på 1000 mia. kr., er det blandt andet et symbol på en meget stor offentlig sektor, hvor næsten 3 mio. danskere enten er på overførselsindkomst eller er offentligt ansat," siger Mads Luundby Hansen. Han tilføjer, at klart flest er på overførselsindkomst, nemlig 2,1 mio. danskere.Selve milepælen runder vi senest i 2019, hvor regeringen regner med, at der lander 1023 mia. kr. i kassen fra danske borgere og virksomheder.Men det sker formentlig allerede i år, hvor regeringen sætter skatteprovenuet til 997 mia. kr. - og der er tradition for at ramme for lavt, blandt andet fordi skiftende regeringer gang på gang undervurderer provenuet fra pensionsafkastskatten.Der er masser af gang i væksten i Danmark og i resten af verden, og derfor falder skattetrykket - altså skatterne i forhold til bnp - til 44,9 pct. i år. Og videre ned til 44,3 pct. næste år i regeringens redegørelse."Det er en nedgang i forhold til de senere år, hvor skattetrykket har været kunstigt højt som følge af fremrykning af pensionsbeskatning. Skattetrykket ventes næste år at blive det laveste siden 1991," konstaterer Mads Lundby Hansen.Men så er der lige pensionsskatte-jokeren igen, for regeringen forventer kun at få 5 mia. kr. i kassen herfra i 2019. Og det er nok i underkanten."I 2016 indbragte pensionsafkastskatten 35 mia. kr. Strukturelt opgøres pensionsafkastskatten til omkring 28 mia. kr.," understreger Mads Lundby Hansen.Når skattetrykket falder en anelse næste år, skyldes det også, at SRSF-regeringens skattereform fra 2012 faktisk hæver topskattegrænsen en anelse næste år og samtidig forhøjer beskæftigelsesfradraget.Kilde: Økonomisk Redegørelse, dec. 2017, Økonomi- og Indenrigsministeriet