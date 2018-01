Private aktører giver Venstres public service-udspil kold skulder

Et Venstre-forslag om at spare et trecifret millionbeløb på DR til fordel for den såkaldte public service-pulje møder ikke kun kritik fra DR men også fra de private aktører, forslaget skulle gavne.



Før nytår foreslog Venstre at spare mellem 300 og 400 mio. kr. på licensen til DR. Sammen med 100 mio. kr., der skulle spares på støtte til dagbladene, vil partiet sende pengene i public service-puljen.



"Alle, der betaler skat i Danmark, vil kunne søge puljens midler," sagde Britt Bager, Venstres kultur- og medieordfører.



"Så kommer TV3, Discovery, JP/Politikens Hus eller andre med en rigtig god idé, som de søger midler til, så kan de få midlerne og have produktet liggende bag deres betalingsmur i en kortere periode."



Herefter skal al materiale produceret med støtte fra puljen ligge i en app kaldet Danflix.



Men både Discovery og JP/Politikens Hus tager afstand fra den idé.



"Vi er ikke tilhængere af, at staten opretter en ny, stærk medieaktør, som det Danflix, der foreslås," siger Christian Kemp, der er administrerende direktør i Discovery i en skriftlig meddelelse til Ritzau.



"Det vil være skadeligt for det frie, kommercielle marked og dermed også mangfoldigheden."



"Derudover kan man frygte, at en væsentligt større pulje alene vil komme TV2 til gode. I dag får TV2 langt hovedparten af midlerne i puljen - ifølge Politiken cirka 80 pct. - og mangedobles beløbet i puljen, vil favoriseringen af TV2 blive tilsvarende mere skadelig for private aktører."



Discovery har erfaring med at søge støtte fra puljen til tv-serien Gidseltagningen, som selskabet håber at få støtte til en ny sæson af.



"Derudover har vi ikke gjort os nogen større tanker om, hvad man kunne søge, da puljen hidtil reelt har været tiltænkt TV2 i dens nuværende opsætning."



Også Stig Ørskov, der er direktør for JP/Politikens Hus, er kritisk. I en kommentar i avisen Berlingske fredag skriver han:



"At placere midlerne i en projektkasse, som styres af en art statslig overredaktion, er ikke vejen til at skabe sunde og bæredygtige rammevilkår for en fri presse i et demokratisk samfund."



Ifølge Britt Bager, vil regeringen komme med et samlet bud på et medieforlig omkring 1. februar.



