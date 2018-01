Syv nye kampfly skal stå på amerikansk base

Regeringen lægger op til, at syv af de nye danske F-35-kampfly skal stå i USA, hvor de skal indgå i et internationalt træningsprogram for piloter.



Det skriver Jyllands-Posten.



I forvejen var det besluttet, at fem fly skulle stå på den amerikanske Luke Air Force Base i Arizona. Her skal flyene bruges til træning og uddannelse.



Regeringens nye beslutning om at opjustere med to fly i USA betyder, at flyvevåbnet reelt kun råder over 20 nye kampfly på dansk jord. Dermed bliver knap en fjerdedel af de 27 fly placeret i USA.



Det får kritik fra flere eksperter, der mener, at Danmark umuligt kan løse de mange opgaver, som regeringen har lovet Folketinget i beslutningsgrundlaget bag milliardindkøbet af flyene.



- Det er en meget stor andel af flyene, der sendes til USA. Konsekvensen er, at Danmark får en mindre operativ kapacitet end i dag.



- Regeringen bør lade være med at sige, at vi kan det samme med det nye fly som med de nuværende 30 F-16-fly, siger Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet, til Jyllands-Posten.



Professor i international politik Ole Wæver mener, at de ekstra fly til træningsbrug er endnu et eksempel på, at beslutningen om at købe kampflyene er taget på forkerte præmisser.



Danmark kan blive tvunget til enten at købe flere fly eller skære ned på opgaverne, lyder det.



De Konservatives forsvarsordfører, Rasmus Jarlov, mener, at der er for få fly.



- Det viser endnu en gang, at 27 fly er for lidt, og at det bliver svært at klare alle opgaverne. Nu er der kun 20 fly tilbage, siger han til avisen.



Nyt Kampfly Program i Forsvarsministeriet bekræfter i en mail til Jyllands-Posten, at der foreløbigt er tale om at placere op til syv fly i USA i overgangsperioden indtil 2027.



- Efter 2027 vil antallet af fly til omskoling af danske piloter i USA afhænge af, hvor mange F-35-piloter der skal uddannes årligt, lyder det i svaret.



