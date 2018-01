Tsipras: Grækenland får ikke brug for flere lån fra EU i 2018

Alexis Tsipras, den græske premierminister, siger i sin nytårstale, at Grækenland i det nye år bliver i stand til økonomisk at stå på egne ben.



Der er ikke længere behov for at få de store internationale kriselån fra Den Internationale Valutafond (IMF) og EU. Lån, hvor modkravet har været besparelser i de græske velfærdsydelser, højere skat og højere pensionsalder.



"Tillad mig i dag at dele en viden med jer," siger Tsipras.



"Efter næsten otte år vil vi i 2018 kunne ånde og lægge tiden med hårde besparelser bag os," siger Tsipras i den tv-transmitterede tv-tale.



Siden 2010 har Grækenland modtaget de store internationale kriselån.



Dengang var eurolandet Grækenland i fare for at gå fallit, og de øvrige eurolande og IMF trådte til med hjælpepakker til gengæld for opstramninger i den græske økonomi.



Opstramninger, der ikke har været populære blandt grækerne.



Den sidste hjælpepakke på 86 milliarder euro udløber i august 2018.



Parlamentet i den græske hovedstad, Athen, vedtog 19. december den finanslov, der ifølge beregningerne bliver den sidste under æraen med kriselån.



"Efter otte år er dette den sidste krise-finanslov, som vi vedtager. Vi efterlader os en periode, som ingen ønsker at huske," sagde Tsipras, da finansloven for 2018 var vedtaget.



"Vi har genvundet tilliden til, at vi kan administrere offentlige midler."



/ritzau/dpa