Urolighederne i Iran kan løses, hvis myndighederne kan give befolkningen nyt håb om en bedre økonomisk fremtid.



Det mener Danny Annan, Danmarks ambassadør til Iran.



"Det kunne være i form af massive investeringer i infrastrukturen, eller bare noget, der skaber flere job. Gør myndighederne det, så kunne jeg godt forestille mig, at situationen i landet kan vendes," siger Danny Annan.



Ti mennesker har søndag mistet livet i protester over hele Iran, meddeler stats-tv mandag formiddag.



Dødstallet, der blev nævnt i forbindelse med en gennemgang af urolighederne, blev ikke uddybet, skriver nyhedsbureauet AP.



Når menneskeliv går tabt, er situationen i landet selv sagt alvorlig, siger den danske ambassadør.



"Indtil videre har det primært været med et økonomisk fokus, at demonstranterne har været i gaderne. Men vi har også set en tendens til, at politiske krav også er blevet stillet," siger Danny Annan.



Han tror på, at de iranske myndigheder vil forsøge at imødekomme demonstranternes ønsker.



"I forhold til de økonomiske krav, så er jeg ret sikker på, at man vil lytte til, hvad folk siger. De (myndighederne, red.) vil så vidt muligt prøve at skabe mere økonomisk vækst og måske endda tilbagerulle nogle af de prisstigninger, der har været på basale fødevarer. De politiske krav vil noget være en anden udfordring for de iranske myndigheder, men der er vi slet ikke endnu," siger Danny Annan.



Protester og sammenstød er fortsat i Iran, selv om præsident Hassan Rouhani nytårsaften appellerede til ro og orden.



Der ventes et hastemøde om den alvorlige sikkerhedssituation i landet mandag, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.