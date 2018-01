"Atomknappen er på mit bord," siger Nordkoreas leder til Donald Trump

Den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, har i sin nytårstale ifølge flere medier udtalt, "Atomknappen er altid på mit bord", og at det ikke skal opfattes som en trussel, men som virkelighed, pointerer han i talen.



Udtalelsen er i høj grad rettet mod USA og præsident Donald Trump, der i løbet af 2017 fik et mere og mere anspændt forhold til Nordkorea og landets leder.



Kim Jong-un har foretaget adskillige prøveaffyringer af interkontinentale ballistiske missiler for at vise muskler over for bl.a. USA, så der ikke skal være tvivl om, at Nordkorea vil opfattes som en global atommagt.



USA er inden for rækkevidde



I sin nytårstale udtalte Kim Jong-un ifølge nyhedsbureauet AP, at "Hele USA er inden for vores atomvåbens rækkevidde. USA kan ikke begynde en krig mod mig og mit folk."



Den nordkoreanske leder lader dog forstå, at han endnu ikke er i mål med sin atommagt, idet han i talen også nævner, at Nordkorea skal sætte produktionsfarten op og masseproducere atomsprænghoveder og ballistiske missiler.



Nordkorea er under nye sanktioner fra FN's Sikkerhedsråd i et forsøg på at øge presset på landet.