Ti mennesker har mistet livet søndag i protester over hele Iran, meddeler stats-tv mandag formiddag.



Dødstallet, der blev nævnt i forbindelse med en gennemgang af urolighederne, blev ikke uddybet, skriver nyhedsbureauet AP.



Det er uklart, om det omfatter tidligere ofre under urolighederne.



Iranske sikkerhedsstyrker skal ifølge stats-tv desuden have stoppet bevæbnede demonstranter, som forsøgte at overtage politistationer og militærbaser.



Protester og sammenstød er fortsat i Iran, selv om præsident Hassan Rouhani nytårsaften appellerede til ro og orden.



Der ventes et hastemøde om den alvorlige sikkerhedssituation i landet mandag, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.



Søndag blev to dræbt i forbindelse med en demonstration i det sydvestlige Iran.



De blev dræbt i byen Izeh, hvor flere andre blev såret, fortæller parlamentsmedlem Hedayatollah Khademi til nyhedsbureauet Ilna.



"Jeg ved ikke, om det var demonstranter eller politiet, der stod bag gårsdagens skyderi. Den sag undersøges," siger Khademi ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Værste uro i flere år



Iran har siden sidste uge været præget af den værste uro siden 2009, da protester tog til, efter at Mahmoud Ahmadinejad blev genvalgt som præsident.



Uroen stod på i flere måneder, og omkring et halvt hundrede mennesker blev dræbt.



De aktuelle uroligheder tog fart i dagene op til nytår. Demonstrationer i flere byer var rettet mod økonomiske nedskæringer og påstået korruption.



Men siden blev protesten udvidet, med et krav om at Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, skal gå af.



Politiet har brugt tåregas og vandkanoner til at sprede demonstranter i flere byer.



Lørdag blev mindst to demonstranter dræbt i byen Dorud i det vestlige Iran.



Indenrigsministeriet har truet med konsekvenser, hvis iranerne deltager i ulovlige demonstrationer.



Søndag holdt præsident Hassan Rouhani en tv-tale, hvori han appellerede til ro.



Iranerne har, sagde han, ret til at protestere og kritisere myndighederne. Men han advarede også.



"Regeringen vil ikke vise tolerance over for de, der skader offentlig ejendom, forbryder sig mod den offentlige orden eller skaber uro i samfundet," sagde han ifølge officielle medier.



Søndag blev adgangen til flere sociale medier lukket. Men den er tilsyneladende genetableret mandag, skriver dpa.



Der er ifølge Reuters ubekræftede meldinger om, at flere hundrede mennesker - mellem 100 og 800 - har været tilbageholdt eller anholdt de seneste dage.



Hvor tallene kommer fra, fremgår ikke.