Medie: Ungt blod skal hjælpe presset premierminister

En ministerrokade, der skal tilføre den siddende regering nyt blod, er den britiske premierminister, Theresa Mays, forsøg på at bevise, at hun kan andet end at gennemføre et brexit – udtrædelse af EU.



Det skriver den britiske avis The Times.



Ifølge avisen gør Theresa May klar til en større rokade, der involverer udskiftning af fem ministre, heriblandt erhvervsminister Greg Clark.



The Times nævner dog ikke, hvor avisen har informationerne fra.



De fem ministre, der ifølge The Times skal udskiftes, er:



Greg Clark, erhvervsminister, Chris Grayling, transportminister, Patrick McLoughlin, formand for de konservative, Justine Greening, uddannelsesminister og Andrea Leadsom, leder af Underhuset (House of Commons, red.).



Boris Johnson i spil



The Times nævner også, at udenrigsminister Boris Johnson er i spil i en eventuel rokade, men at dette vil blive betragtet som en nedgradering blandt hans tilhængere, og derfor sværere at få gennemtrumfet for premierministeren.



Derudover forlyder det bl.a. også, at Jeremy Hunt bliver afløseren til posten som Theresa Mays førstesekretær, efter at en pornoskandale netop kostede Damian Green posten som følge af #MeToo-bevægelsen 20. december 2017.



Damian Green var på det tidspunkt tredje minister til at forlade Theresa Mays regering på blot to måneder.



Tidligere er forsvarsminister Michael Fallon stoppet pga. upassende seksuel adfærd, mens Priti Patel valgte at træde tilbage som udviklingsminister, da det kom frem, at hun har holdt møder i Israel, uden at hendes regering kendte til møderne.