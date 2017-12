Kina benægter ulovligt salg af olie til Nordkorea

Kina benægter fredag oplysninger om, at det bryder FN's sanktioner over for Nordkorea og ulovligt sælger olie til landet.Reaktionen kommer, efter at USA's præsident, Donald Trump, har erklæret, at han ikke er tilfreds med Kinas opførsel. - Jeg har reageret blødt over for Kina, fordi den eneste ting, der er vigtigere for mig end handel er (at undgå,red.) krig, siger Trump til New York Times.Den sydkoreanske avis Chosun Ilbo citerede tidligere på ugen kilder i regeringen i Seoul for at sige, at amerikanske spionsatellitter har opdaget kinesiske skibe, der er i gang med omlade olie til nordkoreanske skibe.Det skal være sket 30 gange siden oktober.Amerikanske embedsmænd har ikke bekræftet oplysningerne.En talskvinde for Kinas udenrigsministerium siger, at hun har noteret sig medieoplysningerne. Heriblandt også at et kinesisk skib skal have fragtet olie til Nordkorea 19. oktober.- Kina har gennemført en øjeblikkelig undersøgelse. Sandheden er, at det omtalte skib siden august ikke har ligget i kinesisk havn, og der er ingen optegnelser om, at det har anløbet eller forladt en kinesisk havn, siger hun. - Kina har altid implementeret resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd i fuldt omfang i forhold til Nordkorea og lever op til sine internationale forpligtelser, fastslår talskvinden.FN's Sikkerhedsråd har i flere omgange pålagt oliesanktioner over for Nordkorea. Det skete sidst kort før jul. Det sker for at stoppe Nordkoreas raket- og atomvåbenprogram.I et tweet fra Trump tidligere torsdag var han mere direkte i sin kritik af Kina.- Taget på fersk gerning. Meget skuffet over, at Kina tillader olie at komme ind i Nordkorea. Der kommer aldrig en fredelig løsning på Nordkorea-problemet, hvis det her fortsætter, skrev han.Sydkorea oplyser fredag, at det siden november har tilbageholdt et skib, der sejler under Hongkongs flag. Det er mistænkt for at sejle olie til Nordkorea./ritzau/Reuters.