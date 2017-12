Hvis det står til Venstre, vil mediebrugere i Danmark fremover kunne finde et væld af danskproduceret indhold på en app og en 24-timers tv-kanal kaldet Danflix.



Det skal være en public service-pendant til den populære streamingtjeneste Netflix. Det forklarer Venstres kultur- og medieordfører, Britt Bager.



- Når vi kalder den Danflix, udspringer det selvfølgelig af Netflix. Men det er samtidig en måde at understrege på, at vi mener, at vi i fremtiden skal samle alt dansk indhold et sted.



- Det skal være nemt for forbrugerne at gå til det. Derfor er vores forslag, at man laver en Danflix-app og en Danflix-kanal. Så vil forbrugerne ret hurtigt blive vant til, at det er der, man går ind, hvis man vil se dansk public service-indhold, siger Britt Bager.



Forslaget kommer som optakt til forhandlingerne om et nyt medieforlig, der skal træde i kraft 1. januar 2019.



Samtidig foreslår Venstre at skære 400 millioner kroner af DR's budget. DR får i dag langt den største del af licensmidlerne. De 400 millioner skal i stedet gå til en styrket public service-pulje, som flere aktører skal kunne få del i.



Indholdet skal så kunne findes på Danflix. Det kan også være indhold, der bliver afbrudt af reklamer, siger Britt Bager.



- Alle, der betaler skat i Danmark, vil kunne søge puljens midler. Men det er de danske licensbetalere, der betaler licens til den her pulje. Derfor kan vi selvfølgelig ikke tillade, at indholdet ligger bag en betalingsmur, siger hun.



- Så kommer TV3, Discovery, JP/Politikens Hus eller andre med en rigtig god idé, som de søger midler til, så kan de få midlerne og have produktet liggende bag deres betalingsmur i en kortere periode. For eksempel tre måneder, siger hun.



Ifølge Britt Bager vil regeringen præsentere sit samlede bud på et medieforlig omkring 1. februar.



/ritzau/