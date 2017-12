Flere medier og selskaber skal have mulighed for at kunne søge midler til at lave public service-indhold til medieforbrugere i Danmark.



Det mener regeringspartiet Venstre, der er klar til at skære 400 millioner kroner af DR's budget og i stedet bruge pengene på at udvide public service-puljen. Det skriver TV2.



DR er med 3,7 milliarder kroner om året den største aftager af licensmidlerne i dag.



- Vi mener godt, man kan lave public service-indhold for mindre end det, siger Britt Bager, Venstres kultur- og medieordfører.



- Derfor vil vi tage 300 eller 400 millioner fra DR, og så vil vi tage 100 millioner fra mediestøtteordningen, fordi de danske dagblade også kommer til at kunne søge den her pulje, siger hun til TV2.



Forslaget kommer op til forhandlingerne om et nyt medieforlig, der skal træde i kraft 1. januar 2019.



Venstre lægger med forslaget op til at øge public service-puljen fra 35 millioner kroner til 300-500 millioner kroner om året.



- Der er mange andre end DR, der producerer rigtig godt public service-indhold allerede i dag, og dem vil vi gerne bringe mere i spil.



- Jeg tror, der er små gode idéer rundt omkring, som vil få lov til at blomstre, og det vil alle danskere få rigtig stor glæde af, siger Britt Bager til TV2.



Public servicepuljen har til formål at støtte ikke-licensfinansierede medier til produktion af dansk drama og dokumentar samt dansksprogede public service-programmer målrettet børn og unge.



TV2 får størstedelen af millionerne i puljen, som det ser ud i dag.



/ritzau/