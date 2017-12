Nordkorea kalder nye FN-sanktioner for en krigshandling

Nordkorea kalder de nye skrappe sanktioner, som FN's Sikkerhedsråd fredag vedtog over for landet, for en "krigshandling"



Det oplyser Nordkoreas udenrigsministerium i en udtalelse, der bliver offentliggjort gennem landets statslige nyhedsbureau, KCNA.



"Vi afviser fuldstændig de seneste FN-sanktioner. De er en voldsom overtrædelse af vores republiks suverænitet og en krigshandling, der ødelægger freden og stabiliteten på den koreanske halvø," lyder det.



Landets udenrigsministerium udtaler også, at alle de lande, der har støttet de nye sanktioner, vil stå til ansvar for konsekvenserne.



I udtalelsen fremgår det ligeledes, at Nordkorea fortsat vil styrke sit atomprogram. Det er den eneste måde, hvorpå landet kan "frustrere" USA, lyder det fra det nordkoreanske udenrigsministerium.



"USA, der er fuldstændig skræmt over vores historiske bedrift om at blive en atommagt, bliver mere og desperat ved at indføre de hårdeste sanktioner og det hårdeste pres på vores land nogensinde."



"Vi vil fortsætte med at konsolidere os med selvforsvarende og afskrækkende atomvåben for at udrydde truslen fra USA."



De nye sanktioner vil blandt andet lukke for en del af olieleverancerne til Nordkorea. De er vitale for regimets raket- og atomprogram.



Med resolutionen forsøger man at bremse næsten 90 procent af de raffinerede olieprodukter, som eksporteres til Nordkorea.



Man vil årligt fratage Pyongyang 500.000 tønder af disse produkter.



Resolutionsteksten var fremlagt af USA, og i den hedder det videre, at der skal kappes fire millioner tønder råolie om året til Nordkorea.



"Resolutionen sender det utvetydige budskab til Pyongyang, at mere trods vil være en invitation til mere straf og isolering, lød det fredag fra USA's FN-ambassadør," Nikki Haley.



FN's Sikkerhedsråd havde inden fredag i flere omgange pålagt Nordkorea sanktioner for gentagne raketaffyringer og atomprøvesprængninger.



/ritzau/Reuters