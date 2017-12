Kina har udvidet landets øer i de omstridte Sydkinesiske Hav, hvor der i år er blevet opført en række byggeprojekter - blandt andet 290.000 kvadratmeter radarfaciliteter. Det viser en rapport fra den kinesiske regering.



Amerikanske militæreksperter siger, at Kina i år er fortsat med at bygge avancerede radarsystemer og andre faciliteter, som kan anvendes militært.



Statslige kinesiske medier siger, at byggeprojekter skrider støt fremad på øerne og revene.



- Projekterne har fuldstændigt ændret øer og rev i Det Sydkinesiske Hav, skriver avisen Folkets Dagblad.



Kina har blandt andet anlagt lufthavne, hvilket skaber bekymring i nabolandene og i USA.



