EU åbner korridor for sårbare flygtninge i Libyen

Relateret indhold Tilføj søgeagent UNHCR

UNICEF

CNN Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer CNN

EU

UNHCR

UNICEF

Op mod 10.000 mennesker, der er strandet i flygtninge- og opsamlingslejre i Libyen, kan af humanitære grunde blive sendt til Europa i 2018.



Det oplyser den italienske regering.



Initiativet vil være en del af EU-landenes forsøg på at gøre noget ved de forværrede forhold, som migranter og flygtninge udsættes for i Libyen.



Her holdes tusindvis af mennesker indespærret under umenneskelige forhold.



- I 2018 vil op mod 10.000 flygtninge være i stand til at komme til Europa uden risiko gennem humanitære korridorer, siger indenrigsminister Marco Minniti til avisen La Repubblica.



Den besked sender han, efter 162 "sårbare" mennesker fra Eritrea, Etiopien, Somalia og Yemen fredag blev evakueret fra Libyen og ført med militærfly til Rom.



Blandt dem var enlige mødre, uledsagede børn og handicappede.



Det var første gang, at FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) sørgede for, at flygtninge og migranter flyttes til Europa.



I sidste måned kunne den amerikanske tv-station CNN vise klip fra Libyen, som tilsyneladende viste, hvordan migranter bliver solgt som slaver. Det vakte international bestyrtelse.



Der befinder sig cirka 400.000 flygtninge og migranter i Libyen. Blandt dem er 36.000 børn, oplyser Unicef og Organisationen for Migration (IOM).



IOM har til hensigt at sende 30.000 migranter i Libyen tilbage til deres hjemland i 2018 som led i et frivillig program.



I år er 15.000 sendt tilbage fra Libyen.



Det er lykkedes Italien og EU at bremse en del af den illegale indvandring via Middelhavet. Antallet af bådflygtninge til Italien er faldet med en tredjedel i år. Fra 180.000 i 2017 til lige under 119.000 i 2018.



Hundredvis af mennesker er druknet under forsøget på at nå fra Libyen til Italien.



/ritzau/AFP