Bredt flertal vedtager finanslov efter kaotisk forløb

Efter et opslidende forløb, hvor mange på Christiansborg længe holdt vejret, ånder politikerne fredag aften endelig lettet op og kan gå på juleferie.



Finansloven er vedtaget i Folketingssalen, og der var under debatten plads til lidt sjov fra Liberal Alliance, der har truet med ikke at stemme for finansloven, medmindre der var en skatteaftale på plads inden.



- Efter et langt, opslidende og indædt forhandlingsforløb, er det nu glædeligt, at en historisk stor skatteaftale endelig er faldet på plads.



- Det er faktisk den mest omfattende skatteaftale i 30 år. For os er det selvfølgelig en lille streg i regningen, at den er vedtaget i USA, sagde finansordfører Joachim B. Olsen (LA).



Med vedtagelsen af finansloven sætter Folketinget på årets sidste arbejdsdag punktum for en højdramatisk afslutning på året.



Regeringen og Dansk Folkeparti indgik aftale om finansloven 8. december.



Det skete med LAs højst usædvanlige melding om, at regeringspartiet kun ville stemme for, hvis der var indgået en skatteaftale med historisk store skattelettelser.



Finansloven ville kun blive vedtaget, "hvis den skatteaftale, som ligger på bordet, falder på plads", lod Joachim B. Olsen forstå, kort før aftalen blev præsenteret.



Samme aften proklamerede partileder Anders Samuelsen (LA), at skatteaftalen ville give danskerne en tidlig julegave i form af "de største skattelettelser i mands minde".



Truslen fra LA fik DF til at tale om "en revolver på forhandlingsbordet" og en regering, der var ved at "gå op i limningen".



Men LA stod fast. Lige indtil tirsdag aften, hvor Anders Samuelsen på et pressemøde slog fast, at LA ville stemme for finansloven - og i øvrigt ville lægge forhandlingsstilen med ultimative krav bag sig.



- Nu vil jeg lade den omvendte proces gøre sig gældende fremover. Den som ikke inkluderer deadlines eller ultimative krav. Hvis det virker, så vil jeg være den første til at glæde mig over det, sagde han.



Efter nytår vil regeringen og DF forhandle videre om de skattelettelser, som LA og resten af regeringen stiler mod - samt det nybrud i udlændingepolitikken, som støttepartiet har som modkrav.



Men DF-formand Kristian Thulesen Dahl vil ikke give nogen garantier for en skatteaftale.



/ritzau/