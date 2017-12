USA's kongres godkender Trumps skattereform

Repræsentanternes Hus stemte onsdag for USA's første gennemgribende skattereform i over 30 år. Dermed er reformen endeligt godkendt i Kongressen, hvilket er en stor politisk sejr for præsident Donald Trump.



Skattereformen blev vedtaget med et flertal på 224 mod 201 ved en ny afstemning, der blev nødvendig på grund af procedurefejl ved en tidligere afstemning.



Reformen lægger op til at beskære både selskabsskatten og indkomstskatten. Den er blevet kritiseret for primært at tilgodese de rige.



Ikke desto mindre er der tale om den mest gennemgribende amerikanske skattereform siden 1986.



