EU-Kommissionen har besluttet at indlede en procedure mod Polen for overtrædelser af retsstatens principper.



Det siger EU-Kommissionens første næstformand, Frans Timmermans, onsdag på et pressemøde i Bruxelles.



Den såkaldte artikel 7-procedure kan udløse sanktioner og i yderste fald føre til, at Polen mister sin stemmeret i EU's ministerråd.



EU-traktatens artikel 7 kaldes også atombombe-paragraffen. Den er aldrig brugt før.



Foreløbig iværksætter kommissionen artikel 7.1. Det betyder, at Europa-Parlamentet og EU-landene skal diskutere og afgøre, om Polen groft overtræder EU's grundlæggende værdier.



Frans Timmermans siger, at i alt 13 lovændringer i Polen udgør en risiko for domstolenes uafhængighed på grund af politisk indblanding.



- Det er med tungt hjerte, at vi beslutter at aktivere artikel 7.1, siger Timmermans.



- Men kendsgerningerne giver os intet andet valg, siger han.



Timmermans siger, at retsstaten i Polen ikke bare angår Polen.



- Det handler om hele EU. Om hvem vi er, siger han.



