Thulesen: Jeg lover ikke at der kommer en aftale næste år

"Jeg føler mig helt tryg ved, at vi et roligt forhandlingstempo når hinanden efter juleferien."Sådan lyder det fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).Men samme melding skal man lede længe efter hos Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl.Han lader forstå, at regeringens støtteparti langt fra har set nok fremdrift i forhandlingerne om udlændingestramninger til at man kan sige, at der kommer en aftale om både skat og udlændinge."Nej, det kan jeg ikke sige, med det vi har oplevet ind til nu. Vi er kommet med det ene forslag efter det andet, men vi har hver gang fået at vide, at det kan ikke lade sig gøre, selv om man politisk måtte være enig med os.""Det vidner om den kompleksitet, der er på specielt udlændingeområdet. Derfor kan vi jo ikke give nogen garanti for, at der kommer en aftale i det nye år.""Vi kan sige, at vi gerne vil forhandle om både skat og udlændinge. Og vi vil forhandle seriøst med det håb, at vi finder hinanden," siger Thulesen Dahl.