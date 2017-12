En overgangsperiode efter britisk exit fra EU skal højst vare til udgangen af 2020.



Det foreslår EU-Kommissionen onsdag i et udspil til mandat til EU's chefforhandler, Michel Barnier, i de kommende forhandlinger om en overgangsordning.



- Overgangsperioden skal fastlægges tydeligt og nøje afgrænset i tid, hedder det i udspillet.



- Kommissionen anbefaler, at den ikke varer længere end til den 31. december 2020, står der i en pressemeddelelse.



Storbritannien kan blive i EU's indre marked og toldunionen frem til udgangen af 2020, efter at de har forladt EU fredag 29. marts ved midnat.



Men overgangsordningen bliver ikke "et tag selv-bord", fastslår EU-Kommissionen.



I overgangen skal briterne følge alle EU's regler. Nye love, som EU vedtager, skal også automatisk gælde i Storbritannien under overgangsordningen.



/ritzau/