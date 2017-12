Canada bliver vært for krisemøde om Nordkoreas atomprogram

Canada og USA oplyser tirsdag, at de sammen vil være vært for et topmøde for udenrigsministre, der skal forsøge at finde svar på den politiske krise mellem det internationale samfund og Kim Jong-uns styre i Nordkorea.



Mødet vil blive holdt i Vancouver 16. januar. Japan og Sydkorea vil være blandt de andre deltagende lande til mødet.



"Vi mener, at diplomatiske løsninger på krisen er essentielle og mulige," siger den canadiske udenrigsminister, Chrystia Freeland, ifølge Reuters på et pressemøde med USA's udenrigsminister, Rex Tillerson.



Tillerson siger på pressemødet, at det internationale samfund vil stå sammen om at lægge pres på Nordkorea, indtil landet opgiver sit atomprogram.



Presset kan blandt andet være i form af "nye tiltag".



"Vi vil fortsætte med at finde måder, som kan få presset mod Nordkorea til at stige," siger Tillerson ifølge nyhedsbureauet AFP.



Han lægger især vægt på, at det internationale samfund står sammen mod Nordkorea.



"Vi vil samlet sende besked til Nordkorea om, at det internationale samfund ikke vil acceptere dets atomvåben, og at vi alle deler et mål om, at den koreanske halvø skal være fri for atomvåben," siger han.



Nordkorea har trodset adskillige internationale sanktioner og FN-resolutioner i forbindelse med styrets våbenprogram.



I sidste måned testede regimet sit hidtil kraftigste ballistiske missil, der ifølge styret kan nå hele USA's fastland.



Den såkaldte Vancouver-gruppe vil også inkludere Australien, Belgien, Storbritannien, Colombia, Etiopien, Frankrig, Grækenland, Luxembourg, Holland, New Zealand, Filippinerne, Sydafrika, Thailand og Tyrkiet.



/ritzau/