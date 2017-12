Republikanere stemmer amerikansk skattereform videre

Repræsentanterne Hus stemte tirsdag en skattereform videre.



Det stod klart efter en afstemning viste, at kun 12 republikanere stemte imod skattereformen.



For at blokere for reformen var det nødvendigt at 23 republikanere skulle stemme nej.



De 12 der stemte mod reformen var alle fra enten Californien, New York eller New Jersey.



Samtlige demokrater i repræsentanternes hus, der stemte, var imod skattereformen, der ventes at give betragtelige skattelempelser til særligt det amerikanske erhvervsliv.



Reformpakken vil nemlig sikre, at den amerikanske selskabsskat falder fra 35 pct. til 21. pct.



Skattereformen skal nu sendes videre til en anden afstemning i kongressen, nemlig senatet, hvor den også ventes af have nok stemmer til at blive komme videre, så Donald Trump onsdag kan skrive under på reformen og gøre den til lov.



Hvis skattereformen bliver gjort til lov, vil det udgøre den største republikanske sejr i den periode, hvor Donald Trump har været præsident.



Og allerede før den er blevet vedtaget, er den genstand for stor uenighed i kongressen.



Nancy Pelosi, demokraternes leder, kaldte reformen for "skattesnyd, der simpelthen er tyveri."



Ifølge demokraterne vil reformen betyde højere skatter for 86 mio. middelklasse-amerikanere, og betyde, at 13 mio. amerikanere vil komme til at stå uden sundhedsforsikring, fordi reformen ventes at føre til besparelserne på sundhedsforsikring.



Omvendt så var det en stor dag for republikanere. Deres leder, Paul D. Ryan sagde, han havde "set frem til denne dag i lang tid." Han fortsatte:



I dag giver vi dette lands folk dets penge tilbage."



Stort set alle amerikanske medier venter, at også senatet senere vil stemme for skattereformen, og Donald Trump kan underskrive den onsdag.