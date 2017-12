Løkke udskyder forhandlinger til 2018: "Vi risikerer, at det borgerlige Danmark falder fra hinanden"

Statsminister Lars Løkke Rasmussen dropper en samlet aftale for skat og udlændinge.



Forhandlinger udsættes til det nye år.



"Det har længe stået klart for regeringen, at det ikke har været muligt at samle flertal for en skattereform inden for vores deadline," sagde statsministeren på et pressemøde om finansloven i umiddelbart forlængelse af Anders Samuelsens pressemøde, der kun en halv time før droppede sit ultimative krav om skattelettelser for at stemme for finansloven.







Statsminister Lars Løkke Rasmussen lagde på pressemødet ikke skjul på, at han var ærgelig over forløbet, hvor regeringspartiet Liberal Alliance stod stejlt på en ambitiøs skattereform, mens Dansk Folkeparti krævede stramninger for udlændinge.



"Jeg synes, det er ærgerligt, at vi ikke kan gøre gevinsten lidt større for de lavtlønnede uden at skulle stramme for udlændingpolitikken," sagde Lars Løkke Rasmussen, der måtte konstatere, at de to politikområder hang sammen. Og derfor kunne et resultat ikke nås inden jul.



"En skatteaftale og en udlændingeaftale er hinandens forudsætninger. Det kan vi ikke gøre inden jul."



Statsministeren påpegede, at forløbet havde krævet store veksler på regeringen, og han sagde, at det borgerlige Danmark var på spil i forhandlingerne.



"Dansk politik har været fastlåst. Vi risikerer, at det borgerlige Danmark falder fra hinanden, så meget er på spil. Det borgerlige liberale Danmark står ved en skillevej. Vi kan lade det hele falde eller vi kan arbejde sammen.



Statsministeren pressemøde fandt sted kun en halv time efter Liberal Alliances partileder, Anders Samuelsen, på sit eget pressemøde, havde forklaret, hvorfor man nu ikke længere stod fast på sit ultimativ om skattelettelser.



Der var tale om en kovending fra Anders Samuelsen.



"Den forståelse, der var, eksisterer tydeligvis ikke mere. Det er virkeligheden. Derfor er det nu til at gøre tingene op," sagde Anders Samuelsen.



"Vi vil på fredag stemme for finansloven."



Dermed aflyste Liberal Alliance endnu engang et ultimativt krav.



Anders Samuelsen vil nu sammen med regeringen gøre endnu et forsøgt på at nå en skattereform.



"Jeg har ventet så lang tid på de her skattelettelser, så jeg kan også vente et par måneder mere. Jeg har det indtryk, at der enighed om, at vi kan sænke skatten. Spørgsmålet er bare hvor meget. Det er klart, at vi er mest ambitiøse. Men vi søger også et fornuftigt kompromis."



Det var efter regeringen kom frem til en finanslovsaftale, der landede for en uge side, at Liberal Alliance lod forstå, at man ikke automatisk ville stemme for finansloven.



Men Liberal Alliance ville kun stemme for, hvis der inden afstemningen om finansloven 22. december var indgået aftaler om udlændinge og særligt om skat.



LA-leder Anders Samuelsen har tidligere slået fast, at der inden jul kommer "historisk store skattelettelser".



Deadline for en skatteaftale bliver rykket til 31. januar i stedet for på fredag.



Der er pressemøde i Statsministeriet klokken 19, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil give en orientering om forhandlingerne.



Fredag i sidste uge blev parterne enige om en finanslov, som de længe var så godt som enige om.



Den trak dog ud, da Liberal Alliance krævede, at der skulle lande en skatteaftale samtidig. Partiet krævede "samtidighed", mens regeringens støtteparti Dansk Folkeparti ville dele forhandlingerne op.