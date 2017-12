LA dropper trussel om at stemme imod finanslov

Liberal Alliance dropper truslen om at stemme imod regeringens egen finanslov, erfarer DR Nyheder og TV2 News.



Det vil partileder og udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) klokken 18.30 meddele på et pressemøde.



Truslen blev fremsat for halvanden uge siden, da regeringen og Dansk Folkeparti efter længere tids drama blev enige om en finanslovsaftale.



Men Liberal Alliance ville kun stemme for, hvis der inden afstemningen om finansloven 22. december var indgået aftaler om udlændinge og skat.



Der er pressemøde i Statsministeriet klokken 19, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil give en orientering om forhandlingerne.



/ritzau/