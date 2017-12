Kina og Rusland kritiserer Trump for koldkrigsmentalitet

Både Kina og Rusland kritiserer præsident Donald Trumps nye strategiske dokument og afviser, at de udgør en trussel mod USA. Kina siger, at det ser "koldkrigsmentalitet" hos den amerikanske leder.



- Et samarbejde mellem Kina og USA vil føre til en win-win-situation for begge sider, men konfrontation vil føre til tab hos alle parter, siger Kinas ambassade i USA i en erklæring tirsdag.



- Kina håber, at USA kan ændre mentalitet og søge fællesskab, mens forskelligheder respekteres, hedder det i den kinesiske reaktion med tilføjelsen:



- På baggrund af gensidig respekt er Kina parat til fredelig sameksistens med andre lande - deriblandt USA. Men USA må indrette sig efter forholdene og acceptere Kinas udvikling.



En talskvinde for Kinas udenrigsministerium i Beijing understreger videre, at Kinas økonomiske og diplomatiske aktiviteter bydes bredt velkommen i hele verden.



- Intet land eller nogen rapport vil kunne forvrænge kendsgerningerne eller kunne udbrede ondsindet sladder. Vi opfordrer USA til at holde inde med overlagte forvrængninger af Kinas strategi, siger hun.



Ruslands reaktion minder om Kinas.



Kreml kalder Trumps nye sikkerhedsstrategi for "imperialistisk", men den amerikanske leder roses samtidig for at udvise vilje til samarbejde med Rusland på de områder, hvor de to lande har fælles interesser.



Dmitrij Peskov, som er talsmand for præsident Vladimir Putin, siger, at Trumps udspil udtrykker "en aversion mod en multipolar verden".



Trumps 68 sider lange strategirapport lægger stor vægt på økonomisk sikkerhed som en forudsætning for amerikansk styrke og indflydelse.



Det understreges, at amerikanerne vil presse på for at få skabt balance i USA's økonomiske relationer - navnlig i forholdet til Kina.



/ritzau/Reuters