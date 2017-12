AWEA: Skattereform vil tillade fortsatte vindinvesteringer

Relateret indhold Artikler

Den skattereform, som nærmer sig vedtagelse i Repræsentanternes Hus og Senatet, vil tillade fortsat vækst i den amerikanske vindsektor og yderligere investeringer.



Det vurderer den amerikanske vindmølleforening, AWEA.



Forslaget, der ventes at blive stemt igennem af de to kamre i Kongressen, lægger op til at bevare den udfasning af skattelettelser for vindenergi gennem 2019, som blev besluttet i 2015.



Det vil følge ifølge AWEA skabe stabilitet for både producenter og investorer bag vindparker.



"Vi er taknemmelige over vores forkæmpere i Kongressens arbejde med at skabe en pro-business skattereform, som vil fortsætte den amerikanske vindenergis succeshistorie," siger Tom Kiernan, administrerende direktør i AWEA, i en pressemeddelelse.



Afstemningen om forslaget ventes at løbe af stablen i Repræsentanternes Hus kl. 19.30 dansk tid tirsdag, men Senatets afstemning ventes at følge enten senere tirsdag eller onsdag.



/ritzau/FINANS