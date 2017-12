EU's klimaministre kan ikke blive enige om at hæve klimamål

Relateret indhold Artikler

Efter et møde mandag mellem energiministrene i EU, står det klart, at de ikke kan blive enige om at hæve målet fra 2014, der siger, at vedvarende energi skal udgøre 27 pct. af EU's samlede energiforbrug i 2030.



"Danmark talte for et højere mål - sammen med Portugal og Frankrig - men jeg må konstatere, at der ikke var vilje fra de andre EU-lande for at hæve målet yderligere end de 27 pct., der også var målet inden mødet."



Det siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).



Siden målet blev sat i 2014, er prisen på vedvarende energi faldet markant.



Det har fået over 70 store ind- og udenlandske virksomheder til at skrive under på en erklæring om at øge målsætningen til mindst 35 pct.



Lars Christian Lilleholt kom til mødet med et mandat fra Folketinget, der foreslog at øge målet til minimum 30 pct. og gerne højere. Men han kunne ikke samle opbakning til forslaget.



"Det er selvfølgelig på grund at frygten for omkostningerne, der er forbundet med det," siger Lars Christian Lilleholt.



At EU-landene ikke kan blive enige om at hæve ambitionerne skuffer også brancheorganisationen Dansk Energi.



"Det er skuffende, at EU's energiministre vælger at lukke øjnene for det betragtelige fald i priserne på vedvarende energi, der har fundet sted de seneste år."



"Nu ser vi frem til, at der skal forhandles med parlamentet, som har foreslået et 35 pct.-mål. Det ligger tættere på det omkostningseffektive potentiale," siger Anders Stouge, vicedirektør i Dansk Energi.



Mødet var i EU-Ministerrådet, hvor ministre fra alle EU-lande mødes. Men EU-Parlamentet har for nylig stemt for at øge målsætningen til mindst 35 pct., og de to parter skal forhandle en aftale på plads om en ny målsætning.



Lars Christian Lilleholt tror derfor stadig på en løsning.



"Det er min forventning, at ministerrådet kommer til at flytte sig i de trialogforhandlinger, der skal være med EU-Parlamentet," siger Lars Christian Lilleholt.



/ritzau/