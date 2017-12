Vicepræsident besejrer præsidents ekskone i ANC-valg

Relateret indhold Artikler

Nuværende vicepræsident Cyril Ramaphosa er blevet valgt til ny formand for det sydafrikanske regeringsbærende parti, ANC. Det skriver Reuters.



Han erstatter Jacob Zuma, der har været formand og præsident for Sydafrika i en årrække.



Efter en indledende proces stod valget til ny chef for ANC mellem Cyril Ramaphosa og Nkosazana Dlamini-Zuma.



Nkosazana Dlamini-Zuma er præsidentens ekskone og tidligere sundhedsminister. Hun har desuden været formand for Den Afrikanske Union.



Cyril Ramaphosa er den nuværende vicepræsident. Han har i stigende grad kritiseret præsidenten, og han har svoret at bekæmpe korruption og genrejse økonomien.



Arbejdsløsheden er steget markant under Jacob Zumas styre. Ifølge OECD, en samling af udviklede lande, ligger arbejdsløsheden i Sydafrika på 26,7 pct., den økonomiske vækst omkring 1,5 pct., og det gennemsnitlige bnp per indbygger ligger på niveau med Peru.



ANC - som for mange er synonymt med Nelson Mandela - har været ved magten i 23 år.



Cyril Ramaphosas karriere startede i fagbevægelsen, hvor han var aktiv i minearbejdernes fagforening. Allerede i 1991 blev han generalsekretær i ANC.



De seneste år er partiet blevet svækket af intern splid og beskyldninger om korruption, som særligt har været rettet mod Jacob Zuma.



Cyril Ramaphosa er ud over langvarigt ledende medlem af ANC og næstformand siden 2014 blevet hovedrig. Tiden som aktiv i fagbevægelsen af mineindustrien har han brugt til selv at blive en del af mineindustrien.



Han har startet mineselskabet Shanduka. Efterfølgende har han investeret i en stribe andet og ejede eksempelvis i periode over 100 McDonald-restauranter.



Flere skandaler har dog også klæbet sig til ANC's nye formand. Han sad i bestyrelsen i mineselskabet Lonmin under urolighederne i 2013, der begyndte, da flere minearbejdere blev slået ihjel under protester mod arbejdsforholdene i minerne.



/ritzau/