USA nedlægger veto mod Jerusalem-forslag i FN-sikkerhedsråd

USA har mandag benyttet sin vetoret i FN's Sikkerhedsråd, hvor landet har bremset en resolution, der opfordrer til, at præsident Donald Trump trækker en beslutning om at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad tilbage.



De øvrige 14 medlemmer af rådet stemte for resolutionen.



Den amerikanske FN-ambassadør, Nikki Haley, kalder den omdiskuterede resolution "en fornærmelse".



"USA vil ikke lade andre lande diktere, hvor vi skal placere vores ambassade," siger Haley.



Blandt støtterne af resolutionen er USA-allierede som Storbritannien, Japan og Frankrig. Flere af de vestlige ledere har tidligere taget afstand fra Trumps beslutning.



Det er Egypten, som har taget initiativ til resolutionen. Det skete med begrundelsen, at spørgsmålet om Jerusalem skal "løses gennem forhandlinger".



6. december annoncerede Trump, at USA anerkender Jerusalem som hovedstad i Israel.



Samtidig sagde præsidenten, at USA vil flytte sin ambassade fra Tel Aviv, som er Israels ambassadeby, til Jerusalem.



Det har været amerikansk politik i mange år at flytte ambassaden til Jerusalem.



Men en beslutning, om at USA's ambassade skal ligge i den hellige by, er blevet udskudt igen og igen af tidligere præsidenter i Washington.



Israel erobrede Østjerusalem i forbindelse med Seksdageskrigen i 1967.



FN's Sikkerhedsråd har fordømt Israels forsøg på annektering af bydelen.



USA's vicepræsident, Mike Pence, besøger Israel onsdag. Flere politiske og religiøse ledere i regionen har afvist vicepræsidentens anmodninger om besøg.



Der er 15 medlemmer i FN's Sikkerhedsråd. De fem permanente medlemmer, som er USA, Rusland, Storbritannien, Kina og Frankrig, kan nedlægge veto mod resolutioner.



