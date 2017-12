Pence udskyder udlandsrejse for at få skattelov godkendt

Med henvisning til en afstemning i Senatet om en ny skattelov udskyder USA's vicepræsident, Mike Pence, et planlagt besøg i Israel og Egypten til januar, skriver Reuters.



Som vicepræsident har Mike Pence mulighed for at afgive den afgørende stemme i Senatet i tilfælde af, at en afstemning om et lovforslag ender uafgjort.



"Vi ønsker ikke at tage nogen chancer," siger en unavngiven embedsmand i Det Hvide Hus om afstemningen og vicepræsidentens beslutning.



Afstemningen i Senatet ventes at finde sted denne uge. Sandsynligvis tirsdag, skriver AP.



Skattereformen skal godkendes i begge Kongressens kamre.



I Repræsentanternes Hus har Republikanerne et solidt flertal, mens partiet i Senatet kun har en majoritet på 52 mod 48.



Og det spinkle flertal blev mandag indsnævret, da den kræftsyge republikanske senator John McCain meldte afbud til afstemningen på grund af en virusinfektion.



Med McCain sygemeldt har partiet nu kun råd til at miste en enkelt stemme ved afstemningen.



Ingen demokratiske eller uafhængige medlemmer af Senatet har således bakket op om Republikanernes omstridte skatteudspil.



Reformen, der lægger op til at beskære både selskabsskatten og indkomstskatten, er blevet kritiseret for primært at tilgodese de rige.



Det er præsident Donald Trumps sidste mulighed for at få gennemført et væsentligt stykke lovgivning i sit første år i Det Hvide Hus.



Oprindeligt var det planen, at Mike Pence skulle have forladt USA med kurs mod Kairo tirsdag nat. Turen vil i stedet nu finde sted i midten af januar. Efter besøget i Egypten er det planen, at Pence fortsætter til Israel.



/ritzau/