DF sender Støjberg i tænkeboks om stramninger

Regeringen har ikke rykket sig på nogen af de punkter, der for alvor er vigtige for Dansk Folkeparti.



Sådan siger DF's udlændingeordfører, Martin Henriksen, efter et møde hos udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V.)



Mødet handlede om de stramninger af udlændingepolitikken, som DF har krævet som betingelse for at indgå en aftale om skattelettelser. En aftale, der så igen er afgørende for, om regeringspartiet Liberal Alliance vil stemme for regeringens egen finanslov.



Men ifølge Martin Henriksens udlægning er der ikke udsigt til nogen aftale i den nærmeste fremtid.



"Selv om der er ting, der har rykket sig en lille smule, så er vi stadig et stykke fra en aftale. Hvis man indkalder til et nyt møde, vil det være klogt, hvis regeringen har gjort sig klart, hvor den kan komme DF i møde og udfordre konventionerne. Vi opfordrer dem til at gå i tænkeboks, lyder det fra DF-ordføreren.



Finansloven for 2018 skal efter planen stemmes igennem Folketinget på fredag. Og dermed er fredag også i praksis deadline for forhandlingerne om stramninger af udlændingepolitikken.



Men det er ikke noget, der giver Martin Henriksen eller hans medforhandler, indfødsretsordfører Christian Langballe (DF), stress, må man forstå.



"Hr. Langballe og jeg opererer ikke med en deadline. Vi forsøger at få nogle ting igennem," siger Martin Henriksen.



Dansk Folkeparti ønsker det, partiet betegner som et paradigmeskifte i asylpolitikken. Partiet har særligt fokus på omkring 4200 flygtninge, hovedsageligt syrere, der har fået ophold efter en paragraf om midlertidig beskyttelse.

De bør ikke integreres, men skal i stedet forberedes på hjemsendelse, mener partiet. Og når der er fredeligt nok i deres hjemegn, skal de sendes hjem, hvis det står til DF.



/ritzau/