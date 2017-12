For langt de fleste af de lønmodtagere, der ikke betaler topskat, vil det kunne betale sig at spare op på en aldersopsparing de sidste fem år før folkepensionsalderen.



Det fastslog finansminister Kristian Jensen (V) og skatteminister Karsten Lauritzen (V) fredag på et samråd om et forslag om at ændre pensionsbeskatningsloven.



Forslaget siger, at man skal kunne sætte 50.000 kroner årligt ind på en aldersopsparing i de sidste fem år op til folkepensionsalderen.



Man kan kun sætte 5000 kroner om året ind i alle andre år af ens arbejdsliv.



Fordelen ved aldersopsparingen, der blev indført for fem år siden, er, at offentlige ydelser ikke trappes ned, når pengene udbetales.