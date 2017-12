EU sætter kurs mod fremtidens forhold efter britisk exit

Opdateret 12.59 Forhandlingerne om fremtidens forhold mellem EU og Storbritannien efter den britiske exit kan nu komme i gang.



EU-præsident Donald Tusk skriver fredag på Twitter, at "EU-lederne er enige om at gå videre til anden fase af brexit-forhandlingerne".



- Tillykke til premierminister Theresa May, skriver Tusk.



Dermed har EU-lederne på deres topmøde i Bruxelles samtidig vedtaget, at der er sket tilstrækkelige fremskridt i første fase af forhandlingerne.



Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) glæder sig over beslutningen på topmødet.



- Nu klar til at bevæge os til fase to, skriver statsministeren på Twitter.



- Håber på tætte fremtidige relationer med Storbritannien efter brexit, skriver han.



/ritzau/