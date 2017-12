USA ophæver netneutraliteten

Relateret indhold Artikler

USA's Federal Communications Commission (FCC) har ophævet den såkaldte "netneutralitet", der hindrer internetudbydere i at differentiere adgangen til hjemmesider og internettjenester.



Ophævelsen har været undervejs længe, og den er blevet stærkt kritiseret.



Det erklærer formanden for FCC, Ajit Pai, på et åbent møde i FCC's bestyrelse. Afstemningen endte 3-2 til fordel for at ophæve reglen.



"Vi vender meget simpelt tilbage til den mere tilbageholdende tilgang til kontrol med internettet, der har styret det i det meste af dets eksistens."



"Himlen falder ikke ned, forbrugerne vil stadig være beskyttet, og internettet vil fortsat trives," sagde Ajit Pai ved afgørelsen.



Kort før den endelige afstemning blev mødet afbrudt kortvarigt. På den direkte transmission kunne man se bevæbnet politi og en bombehund gennemgå lokalet.



Begrebet netneutralitet dækker over, at internetudbydere ikke må blokere, begrænse, prioritere eller på anden måde gøre forskel på adgang til forskellige hjemmesider og tjenester på internettet.



Med andre ord betyder det, at kundens internetforbindelse altid kører med samme fart, uanset om man streamer serier på Netflix eller HBO, eller man foretager søgninger på Google eller Yahoo.



De store amerikanske internetudbydere har meldt ud, at de også ønsker et frit og åbent internet.



De peger på, at en skrotning af reglerne eksempelvis vil gøre det muligt at tilbyde internetpakker, hvor kunderne i højere grad selv kan bestemme, hvad de vil betale for.



Selskaber som Google, Amazon og Facebook samt nogle af internettets skabere er lodret uenige.



De frygter blandt andet, at internetudbyderne vil udnytte en afskaffelse af netneutralitet til at prøve at gøre livet svært for visse firmaer.



Flere internetudbydere tilbyder nemlig også telefoni eller egen streamingtjeneste. Det kan friste dem til at hæve prisen på data til eksempelvis Skype-telefoni eller Netflix og derved fremme deres egne tjenester.



"Vi giver nøglerne til internettet til en lille gruppe milliardselskaber," sagde medlem af FCC's bestyrelse Mignong Clyburn, der stemte imod, forud for afgørelsen.



