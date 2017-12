Relateret indhold Artikler

Det var en velforberedt, men ret fåmælt og forsigtig kvinde, der i begyndelsen af oktober tog plads foran en lille håndfuld senatorer i det amerikanske senats udenrigsudvalg i håb om at indløse en billet til tre år i Danmark.



Den nu 57-årige Carla Sands bestod eksamen i Senatet.



Fredag lidt over middag kører hun i karet til dronning Margrethe på Amalienborg for at aflevere sine akkreditiver.



Derefter er kvinden med det høje hår og en fortid som skuespiller formelt USA's ambassadør i Danmark.



I Danmark har pressen hidtil fokuseret meget på, at den daværende Carla Herd i 1987 spillede med i ni afsnit af tv-serien, der i Danmark var kendt under navnet "Glamour".



Skuespilkarrieren strakte sig dog kun over fem år.



Siden har Sands uddannet sig til og arbejdet som kiropraktor og har været bestyrelsesformand i sin afdøde mands investeringsfirma, Vintage Capital Group.



Hun har også med både penge, tid og handling været aktiv støtte for diverse kulturprojekter, udsatte børn og republikanske mærkesager. Efter valget og inden tiltrædelsen var hun også med på holdet af Trumps økonomiske rådgivere.



Under høringen i Senatets Udenrigsudvalg slog hun selv en alvors- og respektfuld tone an for jobbet i København.



I sin fem minutter lange præsentation pegede hun på tre hovedprioriteter: Handel, sikkerhed og ønsket om at få kontakt til "så mange af de næsten seks millioner danskere, som jeg kan".



Sands nåede også at gentage de sidste mange års amerikanske mantra om, at Danmark "bokser over sin vægtklasse" som USA's allierede. Og hun medgav, at der "kan være emner, som vi ikke er helt enige om".



Carla Sands er ikke offentligt noteret for nævneværdige udtalelser om præsident Donald Trump.



Hendes afdøde mand, ejendomsmægleren Fred Sands, kaldte i et interview kort før sin død i 2015 ellers Trump "en joke". Og ægteparret Sands lagde faktisk ud med at støtte en anden republikansk præsidentkandidat, Ted Cruz.



Men efter at manden døde, og Cruz tabte nomineringen til Trump, gik Carla Sands ind i kampen for præsidentkandidat Trump.



I juli 2016 lagde hun i Los Angeles blandt andet hus til en reception for Trump-donorer, der gav mellem 17.000 og 2,8 mio. kr. for at være med. De mest generøse fik en middag med Trump, stegt laks og figensalat som tak.



På godkendelseshøringen i Senatet prikkede et par af senatorerne til et par af de sager, der kan blive mere ømtålelige de kommende år:



Den vingeskudte handelsaftale mellem EU og USA, Danmarks forsvarsbudget, forholdet til Rusland og i særdeleshed det kontroversielle russiske gasprojekt Nord Stream 2.



Alle gange var svarene en kombination af en kort, diplomatisk opsummering af en kompliceret situation, og at Sands ser frem til enten at høre, hvad Trump og udenrigsminister Rex Tillerson bliver enige om - eller til at blive briefet, når hun tiltræder i København.



Det gør hun fredag lidt over middag.



/ritzau/