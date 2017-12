Theresa May er skuffet - men vil levere brexit til det britiske folk

Storbritannien er på rette kurs mod at levere den exit fra EU, som det britiske folk besluttede ved folkeafstemningen sidste sommer.



Det siger premierminister Theresa May torsdag ved ankomsten til EU-topmøde i Bruxelles.



"Vi har kurs mod at levere på det britiske folks suveræne afgørelse om at forlade EU. Og det er det, vi vil gøre", siger Theresa May.



Theresa May er skuffet over, at hun onsdag aften tabte en afstemning i det britiske parlament. Nederlaget betyder, at parlamentet skal stemme om den endelige aftale, som den britiske regering måtte indgå om exit fra EU.



Selv om hun har tabt én afstemning, har hun vundet 35 andre, når det gælder den interne britiske proces med at melde sig ud af EU.



Desuden ventes de 27 andre EU-lande på topmødet fredag at vedtage, at der er sket nok fremskridt i første fase af forhandlingerne.



Det betyder, at EU og briterne nu kan begynde at se fremad og tale om deres partnerskab efter britisk exit fra EU i marts 2019.



"Vi har kurs mod at levere brexit," konkluderer Theresa May.