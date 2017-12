Cameron angriber Trump: 'Fake news' mantra er farligt

Den tidligere britiske premierminister David Cameron sender nu politiske lussinger afsted mod den amerikanske præsident Donald Trump. For Trump er på en decideret farlig kurs, når han rutinemæssigt stempler kritiske historier i amerikansk presse som 'fake news'.Det sagde David Cameron til et foredrag hos Transperency International i London i dag, skriver Politico."Når Donald Trump bruger termen 'fake news' til at beskrive CNN og BBC, så er det ikke bare en tvivlsom politisk taktik. Det er faktisk farligt," lød det fra David Cameron.Han fortsatte: "Lad mig sige det sådan, præsident Trump: 'Fake news' er ikke medier, der kritiserer dig, det er russiske robotter og trolls, der forsøger at ramme dit demokrati."David Cameron gav nøglerne til Downing Street 10 videre til Theresa May sidste år, da han højst overraskende tabte brexit-afstemningen snævert, så Storbritannien nu må trække sig ud af EU.Siden har han holdt sig ude af det politiske spotlys, men han havde altså gemt et angreb på Trump i ærmet."Selvfølgelig begår medier fejl, og det er rigtigt, at de så skal rette dem. Men det, der bliver forsøgt her, går langt videre end det. Det er et forsøg på at underminere hele legitimiteten på organisationer, der har en vigtig rolle i vores demokrati," siger David Cameron.