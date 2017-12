Thulesen: LA's ageren er vild, dramatisk og uhørt

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, siger på vej ind til statusmøde i Statsministeriet, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ikke har styr på sin regering.



Udtalelsen falder med henvisning til regeringspartiet Liberal Alliance, der i næsten en uge har truet med ikke at stemme for den finanslov, de selv har aftalt med støttepartiet.



"Det er vildt. Det er dramatisk. Det er uhørt. Vi har ikke før oplevet et regeringsparti, der indgår en aftale med sit støtteparti, som man så ikke vil garantere at stemme for," siger Kristian Thulesen Dahl.



/ritzau/