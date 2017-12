EU-parlament: Bare gå videre med brexit-forhandlingerne

EU-Parlamentet mener, at der er sket tilstrækkelige fremskridt til, at forhandlinger med briterne om brexit kan gå videre til fase to, der handler om fremtiden.



Det fremgår af en fælles beslutning, der blev stemt igennem onsdag, under parlamentets månedlige samling i Strasbourg. Et stort flertal på 556 parlamentarikere stemte for den ikke-bindende resolution.



I fredags blev EU-Kommissionen og Storbritannien enige om en aftale, der gav tilstrækkelige fremskridt i brexitforhandlingerne, og det er nu op til de resterende 27 EU-lande at beslutte på topmødet, der starter i morgen, om det er tid til at tage hul på anden fase.



De tilstrækkelige fremskridt handler om tre punkter. Den økonomiske slutopgørelse, EU-borgernes fremtid i Storbritannien og grænsen mellem Irland og Nordirland.



Briterne skal efter planen forlade EU fredag 29. marts 2019 ved midnat. I sidste ende skal parlamentet godkende den samlede aftale.



Efter sidste uges gennembrud omtalte den britiske chefforhandler, brexitminister David Davis, fremskridtsaftalen som "en hensigtserklæring".



Men følge parlamentet bør forhandlingerne kun fortsætte, hvis Storbritannien respekterer sin del af den fælles aftale om fremskridt.



Kommentarer som dem, David Davis for nylig fremsatte, risikerer at ramme den gode tro, der er opbygget, fremgår det.



"Det vigtigste, vi kan gøre for at sikre det, er at få omsat forpligtelserne til en juridisk bindende tekst i løbet af de kommende uger," siger parlamentets chefforhandler, Guy Verhofstadt, før afstemningen.



EU's chefforhandler, Michel Barnier, slår også fast foran parlamentarikerne, at man ikke kan trække sig.



"Der er ingen vej til tilbage," siger han.



Men trods det store flertal bag beslutningen i parlamentet, er det ikke alle, der bakker op.



Kongen af britisk EU-modstand, Nigel Farage fra Ukip-partiet mener, at Storbritannien har givet sig på alt for meget i forhold til EU.



"De millioner, der stemte for brexit føler sig meget frustrerede", siger han.



Men parlamentet påpeger, at der stadig er udestående spørgsmål, der skal løses, inden det stemmer for en endelig aftale.



Det handler blandt andet om, at EU-borgernes rettigheder bør omfatte fremtidige partnere og britiske borgeres frie bevægelighed i EU.