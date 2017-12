For omkring 500 DSB-ansatte betyder onsdagens politiske forlig om togdrift især en ting: De skal ud og finde sig et nyt job inden for en overskuelig årrække.



For med beslutningen om at gøre hovedstadens S-tog førerløse er S-banens lokoførere blevet overflødige.



Hos lokoførernes fagforening, Dansk Jernbaneforbund, er man naturligvis bekymret for medlemmernes fremtid. Men samtidig peger formand Henrik Horup på, at udsigten til førerløs fremtid kan give flere problemer.



- Efter vores bedste overbevisning vil usikkerheden få flere af vores medlemmer til at søge væk fra S-togene. Der er gode muligheder for at få job andre steder lige nu.



- Det vil betyde, at DSB's S-tog kommer til at mangle chauffører. DSB vil ikke kunne rekruttere folk, fordi der ikke vil være nogle fremtidsudsigter, siger han.



Dansk Jernbaneforbund vil kontakte politikerne for at høre, hvordan de har tænkt sig at løse udfordringerne med S-togspersonalet.



Ud af de cirka 500 lokoførere er omkring 130 såkaldt tjenestemandsansatte. Det betyder, at de er dyre at komme af med for arbejdsgiverne, fordi de har ret til tre års løn ved opsigelse.



Regeringen, DF og De Radikale fremlagde onsdag aftalen om at indføre førerløse S-tog.



Den vil betyde, at det bliver muligt at køre S-tog hele døgnet. Som det er nu, kører S-togene kun i døgndrift i weekenderne. Passagertallet i S-togene ventes at stige med 13 millioner.



En omlægning til automatisk drift vil kunne påbegyndes fra 2021, når det nye signalsystem på S-banen står klar. Planerne kan udrulles i takt med, at DSB's nuværende S-tog udfases og erstattes af nyt førerløst materiel.



